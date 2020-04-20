للمستوى الثالث.. نيوزيلندا تعلن تخفيف تدابير العزل بعد أسبوع

جاسيندا: سنخرج من المستوى الرابع مساء الإثنين الموافق 27 أبريل

أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن؛ اليوم الإثنين، إن نيوزيلندا ستمدّد تدابير العزل العام السارية لمكافحة فيروس كورونا أسبوعاً، ستنتقل بعده إلى مستوى أقل من القيود.

ووفق "سكاي نيوز"، قالت أرديرن في مؤتمر صحفي"نيوزيلندا ستخرج من المستوى الرابع من العزل العام في الساعة 11:59 مساء الإثنين الموافق 27 أبريل، أي أسبوع من الآن".

"سنطبق حينئذ المستوى الثالث لأسبوعين قبل مراجعة كيف نتابع من جديد، واتخاذ قرارات أخرى في مجلس الوزراء في الحادي عشر من مايو".