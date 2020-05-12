"رازفان لوتشيسكو" رفض 4 ملايين دولار من "فناربخشة" من أجل "الهلال"

قالت تقارير صحفية رومانية إن المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو قد رفض عرضًا من فناربخشة التركي يتضمن حصوله على راتب سنوي يبلغ 4 ملايين دولار ومكافأة فوز في المباراة الواحدة تصل إلى 50 ألف دولار لأجل الاستمرار مع فريقه الحالي الهلال.

وقالت صحيفة "gsp" إن المدرب يتجه إلى تمديد تعاقده لموسمين جديدين مع الهلال مفضلاً البقاء مع فريقه الحالي دون النظر لأي مميزات في عقده المعروض عليه من النادي التركي والذي يضمن الحفاظ على راتبه حال أي انتشار لفيروس كورونا أو أي ظروف طارئة أخرى بحسب ما أعلنت صحف تركية.

وحقق رازفان مع الهلال الفوز بلقب دوري أبطال آسيا والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية كما ظل متصدرًا لمسابقة الدوري قبل أن يتم تعليق المسابقة بسبب جائحة كورونا.

وانضم لوتشيسكو للهلال قادمًا من باوك اليوناني حيث رفع الهلال راتبه لعشرة أضعاف ما كان يتقاضاه مع النادي اليوناني، حيث كان يحصل على 400 ألف يورو راتبًا سنويًا قبل أن يمنحه الهلال 4 ملايين يورو.