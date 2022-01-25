"الحوشاني" يطَّلع على سير العملية التدريبية بالكلية التقنية للبنات بجدة

وقف على منجزاتها وناقش أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المتدربات

زار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للخدمات المساندة المهندس صالح الحوشاني، الكلية التقنية للبنات بجدة؛ حيث اطلع على سير العملية التدريبية وأبرز الإنجازات المحققة في الكلية، وأثنى على الجهود المبذولة لتيسير العمل.

شملت زيارة الحوشاني الورشَ والمعامل؛ حيث استمع إلى شرح للمهارات التخصصية واستفسارات وأسئلة المنسوبات؛ بهدف العمل على تحسين مستوى الجودة والخدمات المساندة للعملية التدريبية.

شهد اللقاء مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه التدريب، ووجّه الحوشاني خلال جولته عبارات التشجيع والتحفيز للمتدربات؛ ليكون لهنّ بصمة بنّاءة في المجتمع.

واختتم اللقاء بأبرز التوصيات التي تُحقق أهداف وتطلعات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.