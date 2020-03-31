رياح وغبار في "المفتوحة".. "المسند" عن طقس الثلاثاء: استقرار بمعظم المناطق

فيما توقعت "الأرصاد" سماء غائمة وسحبًا رعدية بالمرتفعات الجنوبية وبالشمال

تَوَقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، حالة استقرار جوي يعمّ معظم عناصر #الطقس، اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الرياح متوسطة السرعة، ومتوقع أن تكون جنوبية إلى جنوبية غربية، وتكون نشطة في الجزء الشمالي الغربي، وقد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا للرياح السطحية على مناطق: (الشرقية، الرياض، نجران، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية)؛ فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سُحُب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.