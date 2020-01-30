"كراني": زائر قطبي يدخل أجواء المملكة غداً وهكذا سيتحرك

قال: عملية مد وجزر حراري جارية حالياً ومستمرة حتى ٦ فبراير

أفاد خبير الأرصاد حسن كراني أن هناك عملية مد وجزر حراري جارية حالياً ومستمرة حتى السادس من فبراير المقبل.

وقال "كراني": خلال الجمعة 7 فبرابر يقترب الزائر القطبي من الأجواء، وخلال السبت سيغطي الشمالية الغربية، ثم يغطي أجواء الشمال تدريجياً.

وأضاف: عندما يحلّ يوم الاثنين سيتحرك متسارعاً ويغطي الوسط، الغرب، الشرق... حتى جنوب العاصمة، وبحلول يوم الأربعاء سيغطي الجزيرة العربية.