"كراني": زائر قطبي يدخل أجواء المملكة غداً وهكذا سيتحرك

أفاد خبير الأرصاد حسن كراني أن هناك عملية مد وجزر حراري جارية حالياً ومستمرة حتى السادس من فبراير المقبل.
وقال "كراني": خلال الجمعة 7 فبرابر يقترب الزائر القطبي من الأجواء، وخلال السبت سيغطي الشمالية الغربية، ثم يغطي أجواء الشمال تدريجياً.
وأضاف: عندما يحلّ يوم الاثنين سيتحرك متسارعاً ويغطي الوسط، الغرب، الشرق... حتى جنوب العاصمة، وبحلول يوم الأربعاء سيغطي الجزيرة العربية.الأرصاد حالة الطقس
قال: عملية مد وجزر حراري جارية حالياً ومستمرة حتى ٦ فبراير
أفاد خبير الأرصاد حسن كراني أن هناك عملية مد وجزر حراري جارية حالياً ومستمرة حتى السادس من فبراير المقبل.
وقال "كراني": خلال الجمعة 7 فبرابر يقترب الزائر القطبي من الأجواء، وخلال السبت سيغطي الشمالية الغربية، ثم يغطي أجواء الشمال تدريجياً.
وأضاف: عندما يحلّ يوم الاثنين سيتحرك متسارعاً ويغطي الوسط، الغرب، الشرق... حتى جنوب العاصمة، وبحلول يوم الأربعاء سيغطي الجزيرة العربية.