"الصحة": تسجيل 34 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 26 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 549786 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 26 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 538939 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8837 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 39 حالة.