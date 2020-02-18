حين يعرّي الابن أباه.. "نصر اللات" يطالب بمقاطعة أمريكا ونجله يتباهى بردائها!

دعوة أثارت السخرية فكتب أحدهم: كيف سيغرّد مناصروه على تويتر وفيسبوك الأمريكيتين

أثار حسن نصر الله، أمين عام "حزب الله"، سخرية اللبنانيين أمس على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشف عن حجم التناقض الهائل بين تصريحاته وأفعاله على الأرض.

وكان "نصرالله"، قد ألقى كلمة؛ داعيًا إلى مواجهة الولايات المتحدة، ووصفها بـ"الوحش الاستبدادي"؛ داعيًا النخب والعلماء والمفكرين في لبنان إلى وضع برامج وخطط للمواجهة مع الإدارة الأمريكية.

كما رأى أن "نقطة ضعف الأمريكيين هي الأمن والدولار"؛ داعيًا بالتالي إلى مقاطعة البضائع الأمريكية أو على الأقل مقاطعة شركات محددة؛ بحسب تعبيره.

هذا المطالبة بالمقاطعة تَحَوّلت إلى مادة للتندر بعد ظهور نجل "نصرالله" مرتديًا ماركة أمريكية كتب عليها الولايات المتحدة، بالتزامن مع دعوة والده لمقاطعة البضائع الأمريكية أو على الأقل مقاطعة شركات محددة.

وعلق بعض النشطاء على مسألة المقاطعة، متسائلًا: كيف سيغرد الآن مناصرو "حزب الله" على "تويتر وفيسبوك" الأمريكيتين، وعبر "الأيفون"؟