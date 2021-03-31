"واتساب" يبشر مستخدميه في هذه الدولة

بشر تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري الأشهر في العالم، مستخدميه في دولة تقع بالجزء الجنوبي من كوكب الأرض.

وقال التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص: إن البنك المركزي البرازيلي، صدق ووافق على تقنية "واتساب باي" للمدفوعات.

وسيسمح البنك المركزي البرازيلي بإمكانية إرسال الأموال عن طريق "واتساب" باستخدام بطاقات ائتمانية من "فيزا" أو "ماستركارد".

وتعتبر البرازيل ثاني أكبر سوق في العالم بالنسبة لـ"واتساب"، وسبق وأطلقت الخدمة في يونيو 2020، لكن البنك المركزي البرازيلي حظرها؛ بسبب عدم إيفائها بجميع القواعد المصرفية الآمنة.

لكن البنك المركزي أوضح أن "واتساب" تمكن من تعديل قواعده، بحيث تكون أكثر أمانا لمستخدميه وأموالهم.

وتجنب "واتساب" تصنيفه كـ"شركة خدمات مالية" عن طريق الاعتماد على التراخيص البنكية الممنوحة إلى شركتي "فيزا" و"ماستركارد".

ولم تحدد إدارة "واتساب" تاريخ طرح تلك الميزة مرة ثانية إلى البرازيل، وإمكانية اعتمادها إلى دول أخرى، ولكن قالت إنها تسعى حالياً لتمديدها في القريب العاجل إلى معظم دول العالم.