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إجمالي الإصابات بلغ 20944 ألفًا والوفاة 276 شخصًا

خلال 24 ساعة فقط .. تونس تسجل نحو ألف إصابة جديدة بكورونا

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سجّلت تونس 1223 إصابة، و5 وفيات جدد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 20944 ألف إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 276 شخصًا.