بارقة أمل: "ترامب" يعلن الموافقة رسميًّا على استخدام دواء "رمديسيفير" لعلاج المصابين بـ"كورونا"

"فاوتشي": يمكن أن يتصدى للفيروس.. "هان": المصادقة على الدواء تقدُّم مهم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على استخدام دواء "رمديسيفير" الذي تنتجه شركة "جلعاد" الأمريكية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن سلطات الولايات المتحدة أصدرت مصادقة رسمية على دواء "رمديسيفير" لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد.

ونقل ترامب عن دانييل أوداي، الرئيس التنفيذي لشركة "جلعاد ساينسز"، قوله إن هذا الإجراء خطوة أولى مهمة، وإنه ينوي توزيع 1.5 مليون جرعة من العقار كتبرعات.

من جانبه، أكد مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، أن الشركة والسلطات ستبدأ بتوزيع 1.5 مليون جرعة من العقار على مستشفيات الولايات المتحدة بدءًا من الاثنين المقبل.

فيما اعتبر ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن إصدار المصادقة على العقار "تقدُّم سريري مهم".

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في رسالة بعثتها للشركة إنها تصادق على استخدام عقار "رمديسيفير" نظرًا لتشكُّل حالة طارئة على خلفية جائحة فيروس كورونا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشارت الإدارة إلى أنه من المنطقي الاعتبار أن الفوائد من استخدام "رمديسيفير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا أكبر من المخاطر المحتملة التي قد تكون ناجمة عن ذلك.

وكشفت دراسات، تم إجراؤها في المعهد الوطني للصحة، أن "رمديسيفير" قادر على تسريع تعافي المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وكان خبير الأوبئة ومستشار الرئيس الأمريكي، الدكتور انطوني فاوتشي، قد أكد أن عقار "رمديسيفير" المضاد للفيروسات أظهر أثرًا "واضحًا" في علاج فيروس كورونا المستجد.

وقال: "المعطيات تُظهر أن دواء رمديسيفير ترك أثرًا واضحًا، مهمًّا وإيجابيًّا في تقليص فترة شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد".

وأضاف بأن هذا الأمر يثبت أن "الدواء يمكن أن يتصدى للفيروس".

وكانت شركة "جلعاد ساينسز" الأمريكية قد ذكرت أن عقارها "رمديسيفير" أظهر نتائج "إيجابية" على مصابين بكوفيد-19 في إطار تجربة سريرية واسعة، تمت بالتشارك مع معاهد صحة أمريكية.

وقالت في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني إن النتائج من الدراسة التي أجراها المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية على عقارها المضاد للفيروسات "رمديسيفير" لعلاج كوفيد-19 كانت إيجابية.

وأنهت الشركة المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي تقيس أثر إعطاء العقار على فترات 5 و10 أيام في المستشفيات التي يوجد بها حالات متقدمة، التي أظهرت فاعلية تناوله من قِبل المرضى بمعدل خمسة أيام فعال بنسبة 75 في المئة، و95% لمن يتناوله 10 أيام.