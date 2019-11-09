ضمن 245 جهة من 40 بلدًا حول العالم: "سواعد" تشارك بـ"إكسبو أصحاب الهمم الدولي"

جناح الجمعية حظي بزيارة عددٍ من المسؤولين وكبار الزوار في دبي

شاركت جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية بمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي والمقام بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 5-7 نوفمبر، ضمن 245 شركة دولية ومركزًا متخصصًا بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من 40 بلدًا حول العالم، ويضم المعرض آخر ما توصلت إليه أساليب تمكين ذوي الإعاقة وأحدث الأجهزة المصممة لتسهيل حركتهم، وعرض جهود الفرق التطوعية الأهلية والمؤسسات الحكومية المشاركة لتشمل ذوي الإعاقة في المجتمعات.

وقد حصدت جمعية سواعد للإعاقة الحركية إعجاب زوار معرض إكسبو الدولي لأصحاب الهمم نتيجة الفكرة الرائدة والخدمة المميزة خلال مشاركتها بعربة متنقلة متخصصة ومجهزة لصيانة الكراسي المتحركة لزوار المعرض وتوفير قطع الغيار مجانًا في لفتة إنسانية تهدف إلى تسهيل حياة وتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكمن فكرة العربة المتنقلة بتوفير الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بمنازلهم في حال كانت عملية الصيانة بسيطة وفي حال وجود عطل فني كبير يتم منح المستفيد كرسيًا بديلاً حتى انتهاء عملية الصيانة وإصلاح العطل.

من جانب آخر تحدث فيصل بن عبدالله فؤاد أبوبشيت رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد للإعاقة الحركية عن مشاركة الجمعية بالمعرض قائلاً: تعد مشاركة الجمعية بمعرض إكسبو أصحاب الهمم بدبي فرصة عظيمة لتبادل الآراء والخبرات، والتعرف إلى أفضل الممارسات في مجال تمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى العالمي، كما يتيح المعرض للأشخاص ذوي الإعاقة بمجموعة كبيرة من المؤسسات الداعمة لهم والاطلاع على أبرز ما يقدمونه من أجهزة وخدمات تكنولوجية تُعنى بهم.

وتحدث خالد الهاجري المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية خلال وجوده بمعرض إكسبو أصحاب الهمم أن جمعية سواعد تشارك بالمعرض لهدفين رئيسيين هما: التعريف بالجمعية وبرامجها وإبراز الدور والخدمات التي تقدمها في سبيل تسهيل حياة المستفيدين، بالإضافة إلى أننا

نسعى من خلال هذه المشاركة إلى الإطلاع على أبرز التجارب العالمية في هذا المجال والاستفادة منها بجمعية سواعد في تلبية احتياجات وتطلعات مستفيديها.

ويضيف الهاجري أن جمعية سواعد شاركت بمعرض إكسبو أصحاب الهمم بالعربة المتنقلة لصيانة الكراسي المتحركة حيث قدمت العربة خدماتها المجانية من توفير قطع غيار وصيانة لزوار المعرض من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وقد تجاوز عدد المستفيدين من هذه الخدمة ٦٠ فردًا بواقع ٢٠ خدمة يوميًا نتيجة لاختلاف مستويات الصيانة بين المتوسطة والكبرى، فبعض الخدمات تحتاج إلى نصف ساعة بحد أدنى وبعضها يتجاوز الأربع ساعات لإعادة الكرسي المتحرك صالحًا وآمنًا للاستخدام.

ويختتم "الهاجري" حديثه مشيرًا إلى أن الخدمة تعد أحد البرامج التي تقدمها الجمعية لمستفيديها، وينفذها فني من ذوي الإعاقة الحركية، وستشهد الفترة المقبلة تخصيص تطبيق على الهواتف المتحركة لطلب الخدمة ليتسنى لنا الوصول إليه بأسرع وقت ممكن.

وقد حظي جناح جمعية سواعد للإعاقة الحركية بمعرض إكسبو أصحاب الهمم، بزيارة عددٍ من المسؤولين وكبار الزوار للمعرض منهم: رئيس منظمة قيتس العالمية للوصول الشامل فيكتور بانيدا، قائد شرطة دبي اللواء عبدالله المري ورئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية محمد الهاملي.