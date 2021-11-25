"إغاثي" الملك يوزع 1,700 حقيبة شتوية للمحتاجين بإقليم بلوشستان

استفاد منها 11,900 فرد

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,700 حقيبة شتوية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقة لورلاي بإقليم بلوشستان الباكستاني، استفاد منها 11,900 فرد.



ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع الكسوة الشتوية الذي ينفذه المركز في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة للعام 2021م.