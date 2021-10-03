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ناشدت عدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول

أمطار على محافظات جازان.. و"الدفاع المدني" يطلق تحذيراته

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يشهد عدد من المحافظات بمنطقة جازان أمطار ما بين المتوسطة والخفيفة سالت على إثرها عدد من الأودية.



من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وتهيب بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.