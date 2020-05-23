إسبانيا.. 235 ألف إصابة بكورونا في 16 أسبوع

فيما بلغ عدد الوفيات في البلاد 28628 حالة

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 234824 حتى الساعة السابعة والنصف صباحاً بتوقيت مدريد؛ طبقاً لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات في إسبانيا 28628، بينما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 150376.

وقد مر حوالي 16 أسبوعاً منذ تسجيل أول حالة في إسبانيا، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت.

فيروس كورونا الجديد

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23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 11:52 AM

فيما بلغ عدد الوفيات في البلاد 28628 حالة

إسبانيا.. 235 ألف إصابة بكورونا في 16 أسبوع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 234824 حتى الساعة السابعة والنصف صباحاً بتوقيت مدريد؛ طبقاً لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات في إسبانيا 28628، بينما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 150376.

وقد مر حوالي 16 أسبوعاً منذ تسجيل أول حالة في إسبانيا، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت.

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فيروس كورونا الجديد

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