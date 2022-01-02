شاهد من الجو.. الثلوج تكسو جبال عريفجان وتغزل لوحات ساحرة تبهر المتنزهين

مناظر خلابة جنوب القصيم وثّقها "الحواس" بعدسة كاميرته الطائرة وخصّ بها "سبق"

اكتست جبال قرية "عريفجان" جنوب غرب القصيم، بالبياض؛ إثر هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة ببَرَد كثيف، عصر أمس السبت.

وشكّل البَرَد الكثيف لوحات طبيعية ومناظر خلابة استهوت المتنزهين ومحبي البر، ووثّق هذه اللوحات المصوّر بندر الحواس؛ بعدسة كاميرته الطائرة، وخصَّ بها متابعي "سبق".