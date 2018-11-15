تحذير خطير.. ثغرة في هواتف "آيفون X" تحذف صورك

"أبل" اعترفت بها ونشرت مجموعة من النصائح لمستخدميه

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن ظهور ثغرة خطيرة في هواتف "آيفون X" تمكّن القراصنة (الهاكرز) من اختراق الهواتف.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريراً تحدثت فيه عن وجود ثغرة تمكّن الهاكرز من اختراق هاتف "آيفون X"، وتسرق صور المستخدم، ويمكن أن تحذفها أيضاً.

واعترفت شركة "أبل" الأمريكية بتلك الثغرة، ووعدت بحل تلك المشكلة في أسرع وقت ممكن.

وطالبت المستخدمين بضرورة تفعيل أقصى درجات الأمان، وتغيير كلمات السر الخاصة بالجهاز في أسرع وقت ممكن، واتباع خطوات تفعيل وتحديد هوية المستخدم.

وأرجع التقرير ذلك إلى خلل محتمل في البروتوكلات الأمنية لحسابات "أبل"، فيما اعتبرت أنه عملية قرصنة تمت على خوادم الشركة الأمريكية.