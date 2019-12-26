و"رُفِعت الأقلام".. طلاب الابتدائي يُسدلون ستار فصلهم الأول بمخزون معرفي عال

عودة بعد 15 عاماً والآباء ينتظرون الرصيد الرقمي النهائي ومصير أبنائهم

غادر، صباح اليوم الخميس، طلاب المرحلة الابتدائية "اللجان" وقاعات الامتحانات؛ بعد أسبوع ساخن واستنفار كبير؛ إثر قرار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بعودة الامتحانات ضمن خطوات الإصلاح الساعية إلى تحسين نواتج التعلم.

ورُفِعت الأقلام وأسدل الستار، وتحققت أولى النتائج الإيجابية وهي ضمان خروج الطلاب من الفصل الدراسي الأول لعام 1441 هـ بمخزون معرفي عالٍ؛ نتيجة المعسكرات المنزلية التي تسبق كل امتحان، في حين ينتظر الأهالي الرصيد الرقمي النهائي ومصير أبنائهم، حيث ستظهر النتائج لأول مره في ميزانها الصحيح بعد غياب دام 15 عاماً.

وبحسب الأهالي والمعلمين والمعلمات، فإن عودة الاختبارات أثمرت عن مكاسب متعددة من بينها تكريس أهمية المدرسة والتعلم، وأيضاً الانضباط، والاعتماد على النفس، والتحصيل العلمي، واستمرار أسابيع الدراسة كما هو مخطط لها، وستنعكس جميعها إيجاباً على مستوى أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد أصدر قراراً بتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بما يضمن نواتج أفضل للتعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

وجاء توجيه وزير التعليم بناء على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تفويض الوزير صلاحية تعديل اللائحة، إلى جانب ما أسفرت عنه اجتماعات مديري التعليم بالمناطق والمحافظات لتطوير لائحة تقويم الطالب، إضافة إلى سعي الوزارة في تحسين مستوى أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية.

وتضمّن توجيه الوزير اعتماد تطوير التقويم المستمر للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي؛ عبر اختبارات ختامية في نهاية الفصل الدراسي لمواد العلوم الشرعية التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة، بينما يقوّم أداء الطالب تقويماً مستمراً في بقية المواد، وفقاً لمستويات الأداء.

واشتمل قرار وزير التعليم على تخصيص 100 درجة لكل مادة يكون التقويم فيها مستمراً وختامياً موزعة بالتساوي بين الفصلين؛ بحيث تكون في كل فصل دراسي 20 درجة لأعمال السنة مشتملة على أساليب متنوعة اختبارات قصيرة، واجبات منزلية، مهمات أدائية، و30 درجة لاختبار تحريري في نهاية الفصل، كذلك حصول الطالب على درجة النهاية الصغرى 50% في المواد التي يكون تقويم الطالب فيها مستمراً وختامياً شريطة حصوله على نسبة 20% من درجة اختبار الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى عقد اختبار الدور الثاني للطالب الذي لم يحقق النهاية الصغرى 50% للمواد، كذلك من لم يحصل على النسبة الشرطية التي هي 20% من درجة اختبار الفصل الدراسي الثاني.

وأكد قرار وزير التعليم تقويم أداء الطالب في المرحلة المتوسطة تقويماً مستمراً وختامياً في مادة لغتي الخالدة، وتخصص 100 درجة لكل مادة موزعة بالتساوي بين الفصلين؛ بحيث تكون في كل فصل دراسي 20 درجة لأعمال السنة مشتملة على أساليب متنوعة اختبارات قصيرة، واجبات منزلية، مهمات أدائية، و30 درجة لاختبار تحريري في نهاية الفصل، كما يتم اختبار الطلاب ذوي الأعذار والغائبين وفق الضوابط التي تضعها وزارة التعليم.