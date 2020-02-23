أبها يجدد عقد كرم برناوي حتى 2022

جددت إدارة نادي أبها عقد اللاعب كرم برناوي لمدة موسمين إضافيين ليستمر لاعبًا في صفوف النادي حتى نهاية عام 2022م.
وجرت مراسم التوقيع بحضور مدير الاحتراف بالنادي محمد أبو حثرة حسب ما ذكر النادي في حسابه على "تويتر".
وعبّر برناوي عن سعادته بتجديد عقده مع نادي أبها، واعدًا بتقديم المزيد من العمل مع بقية زملائه خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
جددت إدارة نادي أبها عقد اللاعب كرم برناوي لمدة موسمين إضافيين ليستمر لاعبًا في صفوف النادي حتى نهاية عام 2022م.
وجرت مراسم التوقيع بحضور مدير الاحتراف بالنادي محمد أبو حثرة حسب ما ذكر النادي في حسابه على "تويتر".
وعبّر برناوي عن سعادته بتجديد عقده مع نادي أبها، واعدًا بتقديم المزيد من العمل مع بقية زملائه خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.