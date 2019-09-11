الشاعر والإعلامي مسفر الدوسري يتعرض لوعكة صحية

تعرّض الشاعر والإعلامي المعروف مسفر الدوسري لوعكة صحية مُفاجئة ألمّت به مطلع هذا الأسبوع وألزمته السرير الأبيض، وقد عبّر الدوسري عن عميق شُكره لكل من سأل عنه، مؤكداً للجميع بأن حالته الصحية مُستقرّة ونتائج التقارير الطبية مُطمئنة، مُشيداً بالجهود التي يبذلها القائمون على مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية وما لقيه من رعاية واهتمام من الطواقم الطبية والخدمات المساندة.