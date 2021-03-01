"الوطني للأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة

الدفاع المدني دعا جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، الطائف، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 7 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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01 مارس 2021 - 17 رجب 1442 08:55 AM

الدفاع المدني دعا جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر

"الوطني للأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، الطائف، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 7 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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