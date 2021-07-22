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ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 9517 شخصًا وتعافي 538370

المغرب تشهد أكثر من 1400 إصابة جديدة بـ "كوفيد-19"

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سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 567758 إصابة.



وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 19 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9517 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 538370 حالة.