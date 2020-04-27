خلال 24 ساعة.. الجزائر تسجل 135 حالة إصابة بكورونا

العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد ارتفع إلى 3517 حالة مؤكدة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 135 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر و7 وفيات إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال الناطق باسم لجنة متابعة مستجدات وباء كوفيد-19 جمال فورار في مؤتمر صحفي: إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 3517 حالة مؤكدة، موازاة مع ارتفاع عدد الوفيات الإجمالي إلى 432 وفاة.

وأضاف فورار أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 50 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1558.