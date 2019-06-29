الذيابي لـ"سبق": الكيتو دايت صيحة جديدة في عالم الصحة.. هذه مميزاته

أكد طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض الدكتور عبدالله الذيابي لـ"سبق" أن الأنظمة الغذائية تتعدد وتختلف حسب الهدف المرجو منها، فهناك نظام غذائي يفرضه الأطباء على مرضاهم بهدف تحسين حالتهم الصحية أو لتفادي أعراض جانبية قد تسيء لحالة المريض الصحية.

وأضاف الدكتور الذيابي أن هناك نظاماً غذائاًي يقترحه الأطباء لتخفيف الوزن مما يساعد على تحسين الحالة الصحية، وكذلك زيادة الوزن لدعم الحالة الصحية، إلا أن وضع الأنظمة الغذائية لا يقتصر على الأطباء فقط لتحسين الحالة الصحية، فمن الممكن أن يضع أخصائي التغذية نظامًا غذائيًا والهدف منه تحسين الشكل الخارجي للمريض كنحت الجسم أو تشكيل العضلات في مواقع معينة من الجسم أو التخلص من زيادة معينة أو العكس.

وأشار الذيابي إلى أن النظام الغذائي أو رجيم الكيتو دايت يأتي كأحد الأنظمة المبتكرة والتي استرعت اهتمام الكثيرين، ويمكن تشبيهها كموضة أو صيحة في عالم الفاشن، ويعتمد الكيتو دايت على تناوُل مزيج غذائي تكون الدهون فيه بكمية كبيرة والسكريات والنشويات (الكربوهيدرات) بكمية منخفضة، ويتم توزيع السعرات الحرارية اليومية في الكيتو دايت بنسبة 85% من الدهون، 10% من البروتين، والكربوهيدرات تشكل قرابة 5% فقط.

وأوضح الذيابي أن الكيتو دايت يعمل لهدف إنقاص الوزن بمنع الجسم من الاعتماد على السكر كمصدر رئيسي للطاقة واستبداله بالكيتونات، وكنتيجة لقلة تناول الكربوهيدرات فإنَّ الجسم يفرز الدهون من الخلايا الدهنية (الشحوم)، ليحولها الكبد إلى جزيئات الوقود "الكيتونات"، وتستغرق عملية استنفاد السكر من الجسم وحرق الدهون عدة أيام، في حين يحدث حرق سريع للدهون على المدى القصير مما يؤدي إلى فقدان الوزن .

وأشار أنه يسمح في الكيتو دايت بالأطعمة المشبَّعة بالدهون مثل الشحوم الحيوانية، والسمن الحيواني، وزيت الزيتون، وزيت النخيل، وزيت جوز الهند، ومنتجات الألبان كاملة الدسم كالأجبان والزبدة، والفواكه والخضروات قليلة النشويات، وكذلك البروتينات من مصادره المتعددة كاللحوم والأسماك.

ومن أبرز الأطعمة والمشروبات الممنوعة في الكيتو دايت هي الأرز، والخبز والمعجنات، والسكريات، وأصناف من الفواكه والخضروات، والعسل، والتمر، وغيرها من الأطعمة المحتوية على السكر.

ولفت إلى أن فوائد حمية الكيتو دايت تبرز في علاج حالات معينة من الصرع خاصة مع عدم الاستجابة للأدوية، ويبدأ مفعول الرجيم العلاجي خلال 1-3 أشهر، كما يوصى بالاستمرار على هذه الحمية على الأقل 3 أشهر، وكحد أقصى 24 شهرًا تقريبًا، منوهًا بأنه من المهم جداً اتباع رجيم الكيتو دايت تحت إشراف طبيب أعصاب وأخصائي تغذية، ويوجب استخدام مكملات غذائية محتوية على فيتامينات وكالسيوم.

وكشف الدكتور عبدالله أن لكيتو دايت مضاعفات على الأطفال المصابين بالصرع خاصة، ومن أبرزها: ضَعف النمو، وهشاشة العظام، وحصوات الكلى، مبينًا أن لكيتو دايت مفعولاً سريعًا في بدايته لإنقاص الوزن وتخفيف السمنة لدى البالغين، بسبب فقدان الماء والدهون، إلا أن الكيتو دايت يفقد فعاليته بعد عدة أشهر، وتتعدد أعراضه الجانبية لدى البالغين ومن أبرزها: الإمساك أو الإسهال، والصداع، والشد العضلي، والشعور بالضعف وقلة الطاقة، والرائحة الكريهة للفم.

إلى هذا أكد الذيابي أن للكيتو دايت عدة مخاطر صحية قد تحدث للبعض، ومنها نقص الفيتامينات والمعادن، وزيادة مستوى الكولسترول الضار والدهون الثلاثية، وتراكم الدهون في الكبد، وهبوط سكر الدم، ولهذا تكمن أهمية اتباع الكيتو دايت تحت إشراف طبيب وأخصائي تغذية، ويوصى بتجنب المرضى المصابين بالأمراض المزمنة لهذه الحمية كحالات مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول، وأمراض الكبد والكلى، وأمراض المرارة، وحصوات الكلى، مع مراعاة القيام بعمل فحوصات دورية شاملة لما لها من أهمية تعود على الصحة بشكل إيجابي.