السعودية وألمانيا واليابان أكبر المستوردين للقهوة الإثيوبية

جاءت السعودية وألمانيا واليابان من أكثر الدول في العالم استيرادًا للقهوة من إثيوبيا، وفقًا لبيانات رسمية صادرة من هيئة القهوة والشاي الإثيوبية.



وأشارت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إلى أن إثيوبيا صدَّرت نحو 148.9 ألف طن من القهوة خلال الأشهر الستة الماضية حتى شهر يناير الحالي؛ ما أدى إلى إضافة 578 مليون دولار بزيادة 20% عن المتوقع.



وارتفعت أرباح تصدير البُن من أكبر منتِج للحبوب في إفريقيا بنسبة 6% على أساس سنوي إلى مستويات قياسية السنة المالية المنتهية في 7 يوليو الماضي، بعد أن أدخلت الحكومة الإثيوبية سياسات جديدة فيما يتعلق بتحسين إنتاجية وتجارة البُن.



وكانت ألمانيا في صدارة الدول المستوردة لحبوب القهوة من إثيوبيا، تلتها السعودية، ثم اليابان، وفقًا للبيانات الرسمية.