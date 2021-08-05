"زين" الشريك الرقمي لمبادرة "الاتصالات" "اصنعها والعبها للناشئين"

تعزيزًا لدور الشباب في صناعة الترفيه الرقمي وضمن موسم "لاعبون بلا حدود"

ترعى "زين السعودية" النسخة الثانية من مسابقة "اصنعها والعبها للناشئين"، ضمن فئة الراعي الاستراتيجي الرقمي، وذلك في إطار شراكتها مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن مبادرة ThinkTech، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وضمن موسم "لاعبون بلا حدود" لعام 2021، التزامًا بدورها في دعم وتطوير المواهب الوطنية الشابة في قطاع الترفيه الرقمي في المملكة.

واستهدفت المسابقة فئة الناشئين من عمر 9 سنوات إلى 14 سنة، لتعليمهم برمجةَ الألعاب الإلكترونية وإرشادهم خلال المسابقة واكتشاف مواهبهم ودعمهم في هذا المجال، وتمكينهم من عيش تجربة معرفية مختلفة تهدف إلى تعريفهم بالجانب التقني لتطوير الألعاب من خلال تدريبهم على بيئات تطوير مختلفة، بمشاركة مجموعة من المرشدين الخبراء في المجال. وقد أثمرت المسابقة استقطاب 4600 مشارك من مختلف أنحاء المملكة.

وتعليقًا على ذلك قال الوكيل المساعد لمهارات المستقبل والمعرفة الرقمية المهندس فارس الصقعبي: "يُعدّ سوق الألعاب الإلكترونية من بين الأسرع نموًّا على مستوى العالم. وسوق المملكة تحديدًا هو الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث تصل قيمة سوق الألعاب السعودي إلى أكثر من 3.6 مليار ريال، وبنسبة نمو 13 % سنويًّا". وتابع قائلًا: "إننا نتطلع إلى مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا في المملكة من خلال التفوّق والريادة في مجال صناعة وتوطين الألعاب الإلكترونية".

بدوره قال الرئيس التنفيذي للتواصل في "زين السعودية" ريان بن عبد الله التركي: "أينما يتواجد شاباتنا وشبابنا، توجد زين السعودية؛ فنحن حريصون دائمًا على دعم هذه الأحداث والفعاليات المميزة، التي تنسجم مع رؤيتنا في دعم الألعاب الإلكترونية في المملكة وتوفير البنية التحتية المتطورة لها، وبالتالي توفير البيئة الخصبة لاكتشاف المواهب السعودية واحتضانها وتنميتها؛ فالمملكة تشهد تطورًا ملحوظًا ونموًّا هائلًا في مجال صناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية بنسبة 41.1% سنويًّا؛ حيث تحتلّ المرتبة الـ19 بين أكبر أسواق الألعاب في العالم". وأكد التركي على هدف "زين السعودية" في أن تصبح الخيار المفضل لشباب وشابات الوطن، والمزود السعودي الرائد لحلول وخدمات الاتصالات والإنترنت في المملكة، بما يدعم تحقيق التحوّل الرقمي الشامل؛ وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتمكين قطاع الاتصالات المحلي من خلال رفع تنافسيته وجودة الخدمات المقدمة وشموليتها.

وإضافة إلى مسابقة "اصنعها والعبها"، أعلنت "زين السعودية" مؤخرًا، رعايتها الاستراتيجية لملتقى "ThinkTech Talk"، الذي يهدف إلى نشر الوعي حول صناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية من خلال تسليط الضوء على التجارب المحلية والعالمية الملهمة في هذا المجال. كما يوفر الملتقى منصة تجمع عددًا كبيرًا من المتخصصين ورواد الأعمال؛ حيث يتيح لهم فرصة مشاركة أفكارهم وتجاربهم مع المستثمرين والمهتمين بمجال الألعاب الإلكترونية. كما يفتح آفاقًا أرحب أمام المواهب الشابة تدفعهم إلى الابتكار، وتمكنهم من الانطلاق في أعمالهم الخاصة في ظل وجود بيئة رقمية ممكنة وداعمة، وأخرى تشريعية ملائمة ومحفزات مناسبة لإطلاق إبداعاتهم، في ضوء الأهمية المتنامية لسوق الألعاب الإلكترونية، سواء عالميًّا أو داخل المملكة؛ حيث يصل عدد اللاعبين عالميًّا إلى 2.81 مليار لاعب، يمثلون 36% من إجمالي سكان العالم.

وفي تأكيدٍ على ريادتها في مجال تطوير بيئة الألعاب الإلكترونية في المملكة، تصدرت شركة "زين السعودية" المركز الأول في تقرير Game Mode الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الثاني من عام 2021م، في 4 ألعاب إلكترونية؛ هي: Fortnite، FIFA 21 ،APEX LegendsوDota2، وفي متوسط زمن استجابة الإنترنت المتنقل في مدينة الرياض.

أيضًا أعلنت "زين السعودية"، في بداية العام الجاري، تعاونها مع شركة NVIDIA، مزوّد الألعاب الإلكترونية الرائد في الحوسبة؛ لإطلاق منصّة GeForce NOW للألعاب السحابية، وبشكل حصري، على شبكة الجيل الخامس "5G" في المملكة العربية السعودية.