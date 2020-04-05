سلطنة عُمان تعلن 21 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح اليوم الأحد، تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩).
وقالت وفق الوكالة الرسمية، بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٢٩٨) حالة، وعدد الوفيات حالتين (٢).سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
العدد الكلّي للحالات ٢٩٨ وعدد الوفيات حالتان
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح اليوم الأحد، تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩).
وقالت وفق الوكالة الرسمية، بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٢٩٨) حالة، وعدد الوفيات حالتين (٢).