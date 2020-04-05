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العدد الكلّي للحالات ٢٩٨ وعدد الوفيات حالتان

سلطنة عُمان تعلن 21 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح اليوم الأحد، تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

وقالت وفق الوكالة الرسمية، بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٢٩٨) حالة، وعدد الوفيات حالتين (٢).