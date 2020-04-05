سلطنة عُمان تعلن 21 إصابة جديدة بكورونا

العدد الكلّي للحالات ٢٩٨ وعدد الوفيات حالتان

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح اليوم الأحد، تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

وقالت وفق الوكالة الرسمية، بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٢٩٨) حالة، وعدد الوفيات حالتين (٢).

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 09:31 AM

العدد الكلّي للحالات ٢٩٨ وعدد الوفيات حالتان

سلطنة عُمان تعلن 21 إصابة جديدة بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح اليوم الأحد، تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

وقالت وفق الوكالة الرسمية، بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٢٩٨) حالة، وعدد الوفيات حالتين (٢).

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سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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