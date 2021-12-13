تقرير: إجراءات أبل لا تمنع المعلنين من جمع معلوماتك الشخصية على آيفون

شركات كبرى مثل فيسبوك اشتكت من تلك التقنية الجديدة في "آي أو إس 14.5"

حذّر تقرير صحفي عالمي من أن ميزة أبل الجديدة المرتبطة بالشفافية وحماية الخصوصية، لا تمنع التطبيقات ولا المعلنين من جمع المعلومات والبيانات الشخصية عن المستخدمين على هواتف "آيفون".

وأوضح التقرير المنشور عبر صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن ميزة الشفافية لتتبع التطبيقات، تمكّن أبل من تتبع التطبيقات ومعرفة ما تجمع من معلومات عنك، ولكنها لا تحمي خصوصية مستخدمي هواتف "آيفون" ولا تمنعهم من جمع تلك المعلومات سواء بأغراض إعلانية أو أي أغراض أخرى.

واشتكت شركات كبرى، مثل فيسبوك من تلك التقنية الجديدة في "أبل" الموجودة بنظام تشغيل "آي أو إس 14.5"، قائلة إنها تضر بعرض الإعلانات المستهدفة والمخصصة للمستخدمين، وهو ما يؤثر في أرباحها.

لكن تقرير "فاينانشيال تايمز" يرصد أن المطورين نفّذوا عمليات التتبع بإشراف من أبل، أي أن الشركة الأمريكية سمحت لهم باستهداف مستخدمي "آيفون، وجمع المعلومات عنهم من دون رغبة المستخدمين أنفسهم، ولكن عن طريقها وبإشرافها".

وذكر التقرير أن تطبيقات مثل "سناب شات" استمرت في جميع البيانات، بما في ذلك أولئك الذين طلبوا عدم تعقب بياناتهم الشخصية، وربطها بمستخدمين فرديين مجهولي الهوية.

ومع ذلك، أقرّ بعض المطورين بأنهم يحاولون أيضاً إجراء تنبؤات حول ما يفعله المستخدمون بعد مشاهدة الإعلانات بناءً على المعلومات التي يتلقونها من الشركات الإعلانية.

واكتشفت الصحفية البريطانية أن التطبيقات يمكن أن تصل إلى البيانات المخصصة وعنوان "آي بي" والموقع الجغرافي وحجم الشاشة الخاصة بهاتف "آيفون".