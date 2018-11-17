"الكرناف" مساعد قائد أمن المنشآت بالشرقية لرتبة عميد

صدرت الموافقة السامية على ترقية فهد بن ناشي الكرناف، مساعد قائد قوة أمن المنشآت في المنطقة الشرقية، إلى رتبة "عميد".

وعبَّر العميد "الكرناف" عن شكره لولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ على هذه الثقة الملكية الكريمة، وقال إنها تُعد دافعًا له لبذل المزيد من الجد والاجتهاد في خدمة هذا الوطن الغالي.

وتلقى "الكرناف" تهاني الأقارب والأصدقاء والزملاء بمناسبة الثقة الملكية التي تمثل حافزًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

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17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440 11:39 PM

"الكرناف" مساعد قائد أمن المنشآت بالشرقية لرتبة عميد

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

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صدرت الموافقة السامية على ترقية فهد بن ناشي الكرناف، مساعد قائد قوة أمن المنشآت في المنطقة الشرقية، إلى رتبة "عميد".

وعبَّر العميد "الكرناف" عن شكره لولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ على هذه الثقة الملكية الكريمة، وقال إنها تُعد دافعًا له لبذل المزيد من الجد والاجتهاد في خدمة هذا الوطن الغالي.

وتلقى "الكرناف" تهاني الأقارب والأصدقاء والزملاء بمناسبة الثقة الملكية التي تمثل حافزًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

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