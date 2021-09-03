"الأرصاد" تنبّه: رياح نشطة وسحب رعدية على نجران

تشمل عددا من المحافظات وتستمر حتى الـ7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من تشكّل سحب رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.