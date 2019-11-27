"الربيعة" ناعياً "البار": كان له حضور مجتمعي وإسهامات كبيرة في المجال الصحي الخيري

تُوُفي اليوم.. ومغردون استذكروا مآثره وعلمه وعمله

نعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عضو مجلس الشورى رئيس جمعية "زمزم" الخيرية المدير السابق للشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة الدكتور عدنان البار، الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم الأربعاء.

وكتب "الربيعة" عبر حسابه بـ"تويتر" تغريدة من حسابه قال فيها‏: "أسأل الله الرحمة والمغفرة للدكتور عدنان البار عضو مجلس الشورى رئيس جمعية زمزم الخيرية المدير السابق للشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة؛ فقد كان له حضور مجتمعي وإسهامات كبيرة في المجال الصحي الخيري والتطوعي".

وسأل مغردون الله للفقيد "البار"، الرحمة والمغفرة، معدّدين مآثره وإهماله وإسهاماته التطوعية والخيرية.

وشاركوا بتغريدات عبر وسم #عدنان_البار، إذ كتب نجيب الزامل: "رحم الله عدنان البار، العالم المتواضع البالغ التهذيب، الذي خدم وطنه وأهل وطنه ودينه خدمة لم تتسنَّ إلا لفئة مختارة، عائلته عُرِفت بالصلاح وبالعلم، من عروق ضاربة بأرض الطيبة والصفاء".

وأضاف: "‏لما طال بنا نقاش يوماً، سألني ما هو انطباعك عن اللقاء، فقلت: يا دكتور فقدتَ الجاذبية طرتَ.. رحمه الله".

ونعاه عضو مجلس الشورى خالد آل سعود، قائلاً: "‏رحم الله زميلنا في المجلس د.عدنان البار، وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وخالص العزاء لأسرته الكريمة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال الشاعر الدكتور عبدالرحمن العشماوي: "رحم الله الدكتور عدنان وغفر له، وجزاه خيراً على ما قدّم، وأحسن الله عزاء أهله ومحبيه، كان رحمه الله منغمساً في العمل الخيري من خلال جمعية زمزم، اللهم تقبلْه في عبادك الصالحين".

وقال الداعية عبداللطيف هاجس: إن "الدكتور عدنان البار كان ‏رائداً من رواد العمل الخيري في منطقة مكة المكرمة، رحل إلى رب رحيم كريم، وترك خلف ظهره أثراً طيباً وبصمة صالحة وذكراً جميلاً وسيرة حميدة، ‏عرفناه بالحرص على الخير والهمة العالية مع تواضع جم وخلق نبيل، ‏رحمه الله تعالى".