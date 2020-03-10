أمانة المدينة المنورة تحسم الجدل وتغلق محلات الشيشة بمدخلها

إشادات واسعة من المواطنين بهذا القرار

أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة صباح اليوم، محلات بيع الشيش والدخان التي تقع في مدخل المدينة المنورة من جهة طريق الهجرة، لتحسم الجدال الذي استمر منذ سنوات، وسط مطالبات العديد بإغلاقها بسبب وجودها في بداية دخول المدينة المنورة، وفي مكان غير لائق أن تكون تلك المحلات هي أول من يستقبل الزوار مع طريق الهجرة.

وجاء إغلاق أمانة المدينة هذا اليوم، بعد أن تم إنذار ملاك المحلات قبل ٣ أشهر، فيما تواجدت الجهات الأمنية أثناء الإغلاق، وأشاد العديد من المغردين بقرار الأمانة الذي اتخذته في إغلاق تلك المحلات، مؤكدين أنه حلم لديهم وتحقق بجهود أمانة المدينة.