الأميرة عبير المنديل تدشّن مقر إدارة السجن النسائي الجديد بعنيزة

أشادت بدعم القيادة وما شاهدته من أعمال ومبادرات وبرامج تم إطلاقها

دشنت الأميرة عبير بنت سلمان المنديل حرم أمير منطقة القصيم رئيسة اللجنة التنموية النسائية بالمنطقة، أمس، مقر إدارة السجن النسائي الجديد بمحافظة عنيزة، بحضور حرم وكيل إمارة المنطقة منيرة بنت عبدالرحمن الطريقي، وحرم محافظ عنيزة منيرة السليم، ومديرة السجن النسائي بمحافظة عنيزة عبير بنت إبراهيم السلامة، ومنسوبات سجن عنيزة النسائي.

حيث ابتدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك أوبريت "حبنا للمملكة"، عقبه ألقت مديرة سجن عنيزة النسائي عبير بنت إبراهيم السلامة كلمة قدّمت من خلالها الشكر والتقدير للأميرة عبير المنديل على دعمها وتشجيعها الدائم؛ مؤكدة أن السجون هي إصلاح وتهذيب وتأهيل، وأن تلك الخطوة هي نقلة نوعية يقدم من خلالها العديد من البرامج والتدريب والمهنية للنزيلات بما يتوافق مع توجيهات وزارة الداخلية؛ مقدمة شكرها لكافة منسوبات السجن النسائي على ما يبذلن من جهود وتعاون لتحقيق كل نجاح.

ثم توالت فقرات الحفل بقصيدة شعرية للشاعرة أشجان العبدالله، تلا ذلك عرض مرئي بعنوان "السجون إصلاح وتهذيب"، بعد ذلك قدّم أوبريت "عاش سلمان".

وأشادت الأميرة عبير بنت سلمان المنديل بما شاهدته من أعمال ومبادرات وبرامج تم إطلاقها بالسجن النسائي بمحافظة عنيزة، منوهة بما تتلقاه المديرية العامة للسجون من دعم القيادة -أيدها الله- وبتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية حفظه الله، التي تسعى دائمًا في الإسهام بتحقيق المفهوم الإصلاحي والتأهيلي الذي هو من صميم عمل السجون، مقدمة شكرها لمديرة ومنسوبات سجن عنيزة النسائي على ما يبذلن من جهود؛ سائلة المولى سبحانه أن يبارك فيهن.

وفي نهاية الحفل، كرّمت حرم محافظ عنيزة وفريق العمل والرعاة، كما تَسلّمت درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة.