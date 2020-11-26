الاتفاق يواصل استعداده بقيادة العطوي .. والمالكي يؤكد: سنستعيد التوازن أمام التعاون

الجهاز الفني واللاعبون وعدوا بالعودة لسكة الانتصارات

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الخميس على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي.

يأتي ذلك تحضيرًا لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ6 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتمل التدريب بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة من خلال الثنائيات، بعد ذلك قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على ثلث الملعب.

وفي سياق متصل تقرر خوض الفريق الاتفاقي تدريبه ظهر يوم غدٍ الجمعة على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة، يغادر بعدها الفريق إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام متوجهًا إلى القصيم تحضيرًا لمواجهة التعاون عصر الأحد المقبل.

من جانب آخر شدد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي على أهمية مواجهة فريقه أمام مضيفه التعاون؛ حيث سيسعى الاتفاق خلالها للتعويض واستعادة التوازن بالعودة للانتصارات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي إلى جانب المدافع الاستوني كارول ميتس للحديث عن مواجهة الاتفاق أمام التعاون.

وقال المالكي: "قبل الحديث عن مواجهة التعاون نعتذر لجماهير الاتفاق عن خسارة الفتح الماضية، ومهما جمعنا كل جمل الاعتذار فإنها لن تفي بذلك إلا أننا نعدهم بالعمل الجاد بالتعويض في أرض الميدان".

وأضاف: "استجمعنا قوانا للقاء التعاون المهم، وبإذن الله نوفق بتحقيق نتيجة ترضي جماهير فارس الدهناء".

فيما شدد المدافع الاستوني كارول ميتس على جاهزية فريقه لمواجهة التعاون والتي وصفها بالمهمة لاستعادة التوازن في الدوري، وقال: "مباراة صعبة ومهمة وسنسعى من خلالها للعودة إلى الديار بالنقاط الثلاث".