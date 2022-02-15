"الزهراني" مرحبًا بأمير مكة: نهضة ومشاريع عملاقة قائمة وقيد التنفيذ بالليث

الأهالي يطالبون بافتتاح المستشفى المشيد منذ 9 أعوام وإنهاء مشروع السد

أعرب محافظ الليث عمران الزهراني عن سروره البالغ وأهالي محافظة الليث بزيارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، للمحافظة، غدًا الأربعاء.



وتفصيلًا، قال الزهراني: إنه لمن دواعي سروري أن يلتقي أمير المنطقة بالأهالي، منوهًا إلى اهتمام أمير مكة بمحافظات المنطقة عامة وبينها الليث، من خلال دعمه لحزمة من المشاريع التنموية الداعمة لكل ما يخدم الإنسان والمكان في المنطقة.



وأضاف: أن محافظة الليث بفضل الله تشهد نهضة شاملة عملاقة ومشاريع كبيرة متنوعة، منها القائم ومنها ما هو قيد التنفيذ، والعناية بالمواقع التاريخية والسياحية، كما أن المحافظة مقبلة إن شاء الله على مشروعات العديد منها في طور التنفيذ وأخرى قيد الترسية.



وأوضح أن القطاع الخاص أسهم بدور كبير في تنمية المحافظة وإيجاد عدد من المشروعات الاستثمارية المميزة ومبادرات ومشاريع أخرى تشكل رافدًا للحركة الاقتصادية في المحافظة، وتسهم في نمو الناتج المحلي.



ونوه إلى أن هذه الإنجازات هي جزء من عطاءات الخير والنماء ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أطلقتها القيادة الحكيمة برعاية وتوجيهات ودعم من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في هذا العهد الزاهر، ومتابعة وتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الذي يأتي دائمًا حاملًا الآمال ومحققًا للطموحات.



وطالب أهالي الليث بافتتاح مبنى مستشفى الليث العام المشيد منذ عام 1434هـ، وإكمال سد الليث الذي لا زال لم يكتمل مشروعه، وتشجير الطريق السريع.