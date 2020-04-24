الأمير تشارلز وزوجته يشاركان في التصفيق لمقدمي الرعاية الصحية ببريطانيا

في أول ظهور لهما معاً منذ تعافي ولي العهد من كورونا

انضم الأمير تشارلز؛ وزوجته كاميلا؛ إلى المشاركين في "التصفيق لمقدمي الرعاية الصحية" ببريطانيا، في أول ظهور لهما معاً منذ تعافي ولي العهد من الإصابة بفيروس كورونا.

وأصبح هذا الحدث طقساً ثابتاً أسبوعياً في أنحاء بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يصفق البريطانيون في أنحاء البلاد ويقرعون الأواني، ويهتفون بعبارات التقدير للعاملين في مجال الرعاية الصحية، ومَن يوفرون لهم الحماية ضدّ الوباء.

وقال متحدث في وقت سابق، إنه كان من المقرر أن يشارك رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ الذي يتعافى في مقر إقامته الرسمي من مرض "كوفيد-19" بعد أن أمضى فترة في العناية الفائقة، في هذا الحدث الأسبوعي.

وشُوهد جونسون علناً آخر مرة في 12 أبريل، عندما نشر رسالة مصوّرة بعد وقت قصير من مغادرته المستشفى.

وصُورت لقطات لوزير الخارجية دومينيك راب؛ الذي ينوب عن جونسون في مهامه، وهو يصفق خارج وزارته، بينما كان الموظفون وأفراد الأمن يقفون على مسافات التزاماً بقواعد التباعد الاجتماعي.

وظهر تشارلز وكاميلا؛ الموجودان في اسكتلندا بملابس غير رسمية على غير عادتهما، حيث كانت كاميلا ترتدي الجينز، بينما كان الأمير يرتدي قميصاً دون ربطة عنق.

وفي مشاهد أصبحت مألوفة الآن في أنحاء البلاد، لوّح جيران لبعضهم بعضاً وصفقوا، بينما استخدم سائقو السيارات الأبواق، وكانت الأضواء الزرقاء لمركبات الطوارئ تومض لإظهار التقدير لأطقم الخدمة الصحية الوطنية ومقدمي الرعاية الآخرين.