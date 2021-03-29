"إكستريم إي" تستعد لإطلاق السباق الافتتاحي في العلا.. يومي السبت والأحد

الحدث الأول من نوعه عالمياً في عالم السيارات

تشهد محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية انطلاق أول سباق من سلسلة "إكستريم إي" للسيارات، سيارات الدفع الرباعي الكهربائية، والذي تقوم وزارة الرياضة بتنظيمه بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والذي يندرج ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة الذي يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال أليخاندرو أغاغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لسلسلة "إكستريم إي": "لقد حان الوقت لانطلاق هذا السباق، حيث يعتريني شعور بالغ بالفخر والحماسة. لقد تم بذل قدر هائل من العمل الجاد في ظروف غير مسبوقة وراء الكواليس، لضمان إطلاق سلسلة قوية من السباقات التي نتوق لمشاهدتها عن قرب، خاصة وأننا سنتابع مجموعة من أكبر الأسماء في رياضة السيارات، والتي ستخوض منافسات محتدمة وجهاً لوجه بعد أيام قليلة.

وأضاف: "إن هذه السلسلة من السباقات لا تهدف إلى الحصول على البطولة فقط، ولكنها ترتبط بشيء أكبر بكثير، لاسيما وأننا نشهد سباقاً حقيقيًا على كوكبنا، ولا يوجد هناك خط نهاية في الأفق. ولا يسعني سوى الإعراب عن سعادتي، لأن تنظيم هذا السباق يمنحنا الفرصة لاستكشاف أهمية برنامجنا الإرث "ليغاسي" هنا في المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن خلال قوة الرياضة، نتطلع إلى تسليط الضوء على التحديات البيئية التي يواجهها العالم، والحلول التي يمكننا جميعاً الاستعانة بها".

سباق "حروب النجوم"

تتنافس تسعة فرق جنبًا إلى جنب بطريقة مبتكرة تحاكي "سباق حرب النجوم يلتقي رالي داكار". وفي يوم السبت الموافق 3 أبريل، سيتم تنظيم أربع جولات تأهيلية تستغرق كل واحدة منها 15 دقيقة، وسيتأهل المتنافسون الأربعة الأوائل إلى نصف النهائي الأول، بينما سيصل الخمسة الباقون إلى نصف النهائي الثاني في "السباق المجنون"، وسيقام كلاهما يوم الأحد الموافق 4 أبريل.

وستتقدم الفرق الثلاثة التي تعتلي قائمة المتصدرين في نصف النهائي الأول، والفائزان الأول والثاني في "السباق المجنون" إلى السباق النهائي الذي سيتم تنظيمه في وقت لاحق من اليوم ذاته، وسيكون كأس السباق الأول لسلسلة "إكستريم إي" من نصيب الفريق الذي يحرز المرتبة الأولى في نهاية اليوم.

وسيقوم كل سائقين من الفريق الواحد (رجل وامرأة) بإكمال الدورة قبل "التبديل"، ويمكن لكل فريق اختيار السائق الذي سينطلق أولاً. يتركز المضمار حول ثلاثة أخاديد في الصحراء الشاسعة التي تحيط بمنطقة العلا الساحرة. وسيتم الكشف عن التخطيط الكامل للدورة يوم الجمعة 2 أبريل.

الفيصل: فخر واعتزاز

من جانبه قال الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا استضافة أول سباق من بطولة إكستريم إي، حيث نترقب جميعًا انطلاقة هذا الحدث. إن العلا تعد بحق موقع رائع، كما تشكل أيضًا خلفية مناسبة للمساعدة في زيادة الوعي حول تأثير تغير المناخ، وخاصة التصحّر. إننا نتطلع لكي نصبح رواداً عالميين في معالجة تغير المناخ، وكجزء من رؤية 2030، أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن عدد من المبادرات الطموحة مثل "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، والتي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 60%، وزراعة 50 مليار شجرة، ومكافحة التلوث ودمار الأراضي، والمحافظة على الحياة البحرية. وتتيح لنا سلسلة سباقات إكستريم إي تسليط الضوء على مثل هذا الموضوع المهم، والاستمتاع بمثل هذه السباقات المذهلة التي تشارك بها مجموعة رائعة من الفرق والسائقين".

شحن خلية وقود الهيدروجين

في خطوة تعد الأولى من نوعها في العالم، سيتم شحن كل سيارة باستخدام طاقة عديمة الانبعاثات عبر تقنية خلايا وقود الهيدروجين. ويوفر هذا النظام عملية إنتاج وقود مستدامة تمامًا، باستخدام الماء والشمس لتوليد طاقة الهيدروجين التي سيتم استخدامها بعد ذلك لشحن جميع سيارات الدفع الرباعي الكهربائية "أوديسي 21" من دون الربط مع شبكة الكهرباء العامة. ولن تؤدي هذه العملية إلى إطلاق أي انبعاثات من غازات الاحتباس الحراري، كما سيكون ناتجها الثانوي الوحيد هو المياه التي سيتم استخدامها في مكان آخر في الموقع.

برنامج الإرث "ليغاسي"

تنطلق رياضة بطولة "إكستريم إي" من غرض معين، إذ إنها لا تهدف فقط إلى تسليط الضوء على القضايا البيئية، ولكنها تترك أيضاً تأثيراً إيجابياً طويل الأمد في المواقع التي تستضيفها من خلال برامج الإرث الخاصة بها. وتعمل السلسلة مع لجنتها العلمية على تحديد المشروع المناسب في المملكة العربية السعودية، والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

كيفية مشاهدة السباق

مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية لضمان وقاية وسلامة الجميع ولتخفيف التأثير الكربوني، سيُنظّم السباق من دون حضور جماهيري. سيتمكن عشاق رياضة المحركات من متابعة أحداثها مباشرةً على شاشات القنوات الرياضية السعودية و على قناة MBC، ومن خلال متابعة آخر الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر الحسابات التالية @SAMF_GOV، و@GSAKSA، و @ExtremeELive.