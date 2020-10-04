هيئة الأمن السيبراني تطلق برنامج التدريب للتأهيل للتوظيف بالتعاون مع "هدف"

يهدف لتأهيل خريجي الجامعات والكليات بالمجالات ذات العلاقة وبالمهارات اللازمة

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عن إطلاق برنامج التدريب للتأهيل للتوظيف في الأمن السيبراني (CyberPro+)، الذي يهدف لتأهيل خريجي الجامعات والكليات، في مجالات الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة، بالمهارات اللازمة لوظائف الأمن السيبراني من خلال برنامج تدريبي مكثف يتم تنفيذه بالشراكة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت".

ويأتي البرنامج تفعيلاً لاتفاقية تعاون موقّعة في شهر فبراير الماضي بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لإعداد الكوادر الوطنية في هذا المجال المهم، والمساهمة في تحقيق (رؤية المملكة 2030) من خلال تنمية القدرات البشرية الوطنية وتأهيلهم لسوق العمل ورفع مشاركتهم فيه.

كما يأتي البرنامج الذي تشرف عليه الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني ضمن جهود الهيئة في تأهيل الكوادر وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني؛ لسد الاحتياج الوطني في هذا المجال المهم. ويستهدف البرنامج 500 متدرب من الجنسين من الطلبة حديثي التخرج في مجال الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة، يتم تدريبهم لمدة ستة أشهر تشتمل على دورات تدريبية متخصصة وتمارين سيبرانية والتدريب على رأس العمل واختبارات الشهادات الاحترافية في الأمن السيبراني.

وبدأت الهيئة و"هدف" في التنسيق مع الجهات الوطنية للاستفادة من هذا البرنامج في سد الاحتياج الوظيفي لديها في هذا المجال من خلال استقطاب خريجي البرنامج.

ودعت الهيئة و"هدف" الطلبة حديثي التخرج من الجامعات والكليات السعودية وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مجال الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة للتقديم على هذا البرنامج والاستفادة منه، والحصول على المزيد من المعلومات عنه من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية على الرابط التالي: https://ncac.edu.sa في حين سيكون آخر موعد للتسجيل للدفعة الأولى من هذا البرنامج يوم الأحد 11 أكتوبر، 2020م.

ويعد البرنامج امتداداً للمبادرات التي أطلقتها الهيئة في وقت سابق لتأهيل الكوادر الوطنية في الأمن السيبراني، ويشمل ذلك مبادرة الابتعاث والتي تم من خلالها ابتعاث 250 طالباً وطالبة لدراسة الأمن السيبراني في جامعات عالمية متميزة، وتستهدف ابتعاث 2500 طالب وطالبة خلال خمس سنوات، بالإضافة لمبادرة سايبر برو للتدريب في الأمن السيبراني التي تم من خلالها حتى الآن تقديم أكثر من 2000 فرصة تدريبية استفاد منها الموظفون العاملون في الأمن السيبراني في 137 جهة وطنية بالإضافة لتدريب 450 طالبا وطالبة من خريجي برامج الأمن السيبراني والحاسب الآلي.