فيديو "رحلة الصقر" بـ 6 فلاجز #القدية.. هذه أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم

المتنزه سيضم ألعاباً ستحطم كل الأرقام القياسية عبر تجربة مفعمة بالحماس والإثارة

واصلت شركة "القدية" كشف تفاصيل وملامح متنزه 6 فلاجز #القدية الترفيهي، حيث قالت إن المتنزه سيضم ألعاباً ستحطم كل الأرقام القياسية!

ونشر حساب الشركة على "تويتر" مقطع فيديو حول أحد تصاميم المشروع قائلاً: "رحلة الصقر": هي تجربة مفعمة بالحماس والإثارة وتعد أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم!

وكانت شركة القدية للاستثمار (QIC)، قد كشفت، اليوم، عن تصميم متنزه "6 فلاجز القدية" الترفيهي، الذي يعد أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية على مشارف الرياض، ضمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.

وقال مايكل رينينجر؛ الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار: "تجسيداً لرؤية شركة القدية للاستثمار، نعمل على أن يقدم متنزه (6 فلاجز القدية) أنشطة وفعاليات مدهشة وحماسية وتجارب ثرية تواكب توقعات جمهور علامة 6 فلاجز التجارية في جميع أنحاء العالم، تعزّزها أفكارٌ مبتكرة تنسجم مع التراث المحلي. فالهدف الرئيس من مشروع القدية هو توفير البهجة والمتعة في مختلف مناطق المدينة الترفيهية، وأن تكون مكاناً لصُنع ذكريات ولحظات لا تُنسى".