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للعام الدراسي الحالي.. ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال البوابة الإلكترونية

"تعليم جدة" يعلن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية‎‎

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أعلن تعليم جدة، صباح اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي.

وبيّن الحساب الرسمي لإدارة تعليم جدة في منصة التواصل الاجتماعي " تويتر"، أنه يمكن معرفة نتائج الحركة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم جدة للعام الدراسي 1442 هـ من خلال الرابط:

noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx