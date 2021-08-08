"تعليم جدة" يعلن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية‎‎

للعام الدراسي الحالي.. ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال البوابة الإلكترونية

أعلن تعليم جدة، صباح اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي.

وبيّن الحساب الرسمي لإدارة تعليم جدة في منصة التواصل الاجتماعي " تويتر"، أنه يمكن معرفة نتائج الحركة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم جدة للعام الدراسي 1442 هـ من خلال الرابط:

noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

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08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 11:50 AM

للعام الدراسي الحالي.. ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال البوابة الإلكترونية

"تعليم جدة" يعلن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية‎‎

سعود الدعجاني

جدة

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أعلن تعليم جدة، صباح اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي.

وبيّن الحساب الرسمي لإدارة تعليم جدة في منصة التواصل الاجتماعي " تويتر"، أنه يمكن معرفة نتائج الحركة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم جدة للعام الدراسي 1442 هـ من خلال الرابط:

noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

الرابط المختصر

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