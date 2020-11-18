حالة تشمل 7 محافظات.. الأرصاد تنبّه عسير: أمطار رعدية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى الـ 8 مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية
تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى الـ 8 مساءً.