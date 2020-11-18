حالة تشمل 7 محافظات.. الأرصاد تنبّه عسير: أمطار رعدية

تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار ‏رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى الـ 8 ‏مساءً.