الكويت تعلن شفاء 923 حالة من كورونا

وصل عدد الحالات المتعافية بالبلاد إلى 20205

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت 20205 حالات، بعد تعافي 923 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تأكّد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 01:08 PM

وصل عدد الحالات المتعافية بالبلاد إلى 20205

الكويت تعلن شفاء 923 حالة من كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت 20205 حالات، بعد تعافي 923 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تأكّد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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الكويت فيروس كورونا الجديد

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