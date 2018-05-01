مقتل 23 مدنيًا في غارات على قرية تحت سيطرة "داعش" بشمال شرق سوريا

"التحالف الدولي" نفى أن يكون وجه ضربات اليوم لتلك المنطقة

قتل 23 مدنيًا على الأقل بينهم عشرة أطفال الثلاثاء من جراء غارات استهدفت قرية تحت سيطرة تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا قرب الحدود مع العراق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان .

ووفقًا للوكالة الفرنسية، فلم يتمكن المرصد، حسبما قال مديره رامي عبد الرحمن "من تحديد ما إذا كانت الطائرات التي شنت الغارات تابعة للتحالف الدولي بقيادة أمريكية أم للقوات العراقية".

ونفى التحالف الدولي ردًا على سؤال لفرانس برس أن يكون وجه ضربات الثلاثاء في تلك المنطقة.

واستهدفت الغارات قرية القصر الواقعة في ريف الحسكة الجنوبي وتؤوي نازحين من العراق المجاور.

وبين القتلى، وبعضهم نازحون عراقيون وفق المرصد، ست نساء على الأقل وعدد من كبار السن.

وشن الطيران العراقي في 19 إبريل ضربات جوية ضد مواقع للتنظيم في منطقة حجين في دير الزور (شرق)، ما أدى إلى مقتل 36 عنصرًا من التنظيم وفق بغداد.

وعلى الرغم من تراجع وتيرة غارات التحالف الدولي مع الهزائم المتلاحقة التي مني بها التنظيم المتطرف في سوريا والعراق، لا تزال طائراته تدعم قوات سوريا الديمقراطية في معارك محدودة ضد الجهاديين.

وغالبًا ما ينفي التحالف الدولي تعمد استهداف مدنيين في ضرباته. وأقر الخميس بأن 883 مدنيًا على الأقل قتلوا بشكل غير متعمد من جراء الضربات التي شنها منذ بدء عملياته العام 2014 في سوريا والعراق.

وتزامنت الغارات الثلاثاء مع إعلان قوات سوريا الديمقراطية بدء المرحلة الأخيرة من الحرب ضد التنظيم لطرده من آخر الجيوب التي يتحصن بها في شرق سوريا وعلى الحدود مع العراق.



ولم يعد التنظيم يسيطر على أي مدينة في سوريا، لكنه يحتفظ بقرى وبلدات وجيوب ينتشر فيها بضعة آلاف من المقاتلين، من دون أن يكون لهم أي مقار.

