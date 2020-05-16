بريطانيا.. 468 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع الحصيلة إلى 34466

أحصت 3451 إصابة جديدة وارتفع الإجمالي إلى 240161 حالة

أعلنت بريطانيا اليوم تسجيل 468 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34466.

وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان: إن 34466 شخصاً ممن أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد توفوا في المملكة المتحدة بزيادة 468 شخصاً.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية إلى أنها أحصت 3451 إصابة جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات إلى 240161 حالة، مضيفة أنها أجرت حتى صباح اليوم أكثر من 2.489 مليون كشف لأشخاص اشتبه بإصابتهم بالفيروس.