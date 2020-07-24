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نظير ما قدمه من إنجازات في جميع المجالات

محافظ ثار بنجران يكرّم رئيس البلدية بعد انتهاء تكليفه بمنصبه

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كرّم محافظ "ثار" التابعة لمنطقة نجران محمد عفيصان، رئيس بلدية المحافظة وليد محمد لسلوم، الذي انتهى تكليفه من منصبه، وتم تكليفه رئيساً لبلدية الوديعة؛ وذلك نظراً للجهود التي قدمها للمحافظة وإنجازاته وتطوير جميع المجالات التي تقوم بها البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها.