أمير تبوك يطلع على تقرير عن البرامج والفعاليات التعليمية بالمنطقة

أكد على أهمية العناية بالمخرجات والبرامج وتوفير البيئة التربوية المناسبة

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، والذي أطلع أمير المنطقة على تقرير مفصل عن المناشط والبرامج والفعاليات التعليمية بالمنطقة والمشروعات التعليمية التي تم الانتهاء منها.

وأكد أمير المنطقة على أهمية العناية بالمخرجات والبرامج التعليمية وتوفير البيئة التربوية التي تدعم التحصيل الدراسي والعناية بالطلاب والطالبات، ومراعاة الظروف المناخية خلال الفترة القادمة، منوها بالدعم والاهتمام الذي يلقاه قطاع التعليم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-.





من جانبه، أعرب مدير عام التعليم بالمنطقة عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على توجيهاته، ودعمه للعمل التعليمي بالمنطقة، ومتابعته واهتمامه بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات.