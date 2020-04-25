غداً.. إيداع 4 ملايين ريال مكافآت الطلاب عن شهر شعبان بالقنفذة

تضم مدارس التحفيظ والنائية والتربية الخاصة والاغتراب والإعاقات

تودع إدارة تعليم القنفذة، غداً الأحد؛ الموافق للثالث من شهر رمضان المبارك، نحو ٤ ملايين ريال مكافآت الطلاب والطالبات لشهر شعبان ١٤٤١هـ.

وأكّد مدير "تعليم القنفذة" الدكتور محمد الزاحمي؛ أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس النائية، والتربية الخاصة، والاغتراب، والإعاقات الجسمية، وأبناء المعلمين المتوفين.

وشدّد "الزاحمي"؛ على حرص الإدارة، ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية، على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، مهنئاً أبناءه الطلاب والطالبات بحلول الشهر الكريم، وبالنجاح والتفوق في ختام العام الدراسي الحالي.