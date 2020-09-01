"اليوبي" يفتتح فعاليات ملتقى "الإرشاد الجامعي" واللقاء السنوي بجامعة المؤسس افتراضيًّا

افتتح رئيس جامعة الملك عبدالعزيز "جامعة المؤسس"، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، فعاليات ملتقى "الإرشاد الجامعي" الافتراضي الذي يستهدف طلاب السنة التحضيرية وتنظمه عمادة شؤون الطلاب؛ ممثلة في مركز الإرشاد الجامعي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وبدأ الملتقى بعدد من اللقاءات التعريفية، حمل الأول منها عنوان "أنشطة وخدمات وفعاليات عمادة شؤون الطلاب" قدّمه وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الثقافية والاجتماعية الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري، واللقاء الثاني بعنوان "التميز الجامعي والأكاديمي" قدمه وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون التعليمية الدكتور هاني بن سامي برديسي.

ويشتمل ملتقى "الإرشاد الجامعي" هذا العام على المعرض التعريفي الافتراضي، الذي يتيح للطلبة الفرصة للتعرف على التخصصات العلمية والخدمات والبرامج المقدمة لهم من خلال التنقل الافتراضي بين عمادات وكليات الجامعة.

بعد ذلك بدأ اللقاء السنوي لرئيس الجامعة مع أبنائه الطلاب، وفي البداية رحّب اليوبي بأبنائه الطلاب وهنأهم بمناسبة قبولهم في الجامعة، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية، والتي تتطلب بذل المزيد من الجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي، والاستفادة من إمكانات الجامعة وقدراتها العلمية والفكرية والخدمات والبرامج المقدمة للطالب.

وفتح المجال للأسئلة والاستفسارات والمداخلات الطلابية، التي تناولت الخدمات والبرامج المقدمة وآليات تطويرها، والشؤون الأكاديمية، والتعليم عن بُعد، وشارك في الإجابة على أسئلة واستفسارات الطلاب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، وعميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مسعود بن محمد القحطاني وعميد القبول والتسجيل الدكتور عابد المشايخي، وعميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور هشام بن جميل برديسي، وعميد معهد اللغة الإنجليزية الدكتور عبدالله البارقي، وأدار اللقاء المشرف على مركز الإرشاد الجامعي الدكتور صلحي بن علي الفقيه.

من جانبه، أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن الملتقى يُعَد فرصة لطلاب الملتحقين حديثًا بالجامعة؛ حيث يهدف إلى تعريف الطلاب بأنظمة ولوائح الجامعة والتعريف بالكليات وآلية التسكين بعد اجتياز السنة التحضيرية؛ لتهيئة الطلاب للعام الدراسي ١٤٤٢هـ، ولتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تواجههم.

وحث القحطاني جميعَ الطلاب على المشاركة والتفاعل مع اللقاءات الإرشادية والاستفادة من المعرض الافتراضي.

وتستمر فعاليات الملتقى إلى يوم غد بتقديم اللقاء التعريفي بمعهد اللغة الإنجليزية، يقدمه الدكتور مازن محسن منصوري من معهد اللغة الإنجليزية، واللقاء التعريفي عن آلية التسكين لطلاب السنة التحضيرية يقدمه وكيل عمادة القبول والتسجيل للسنة التحضيرية الدكتور فؤاد بن عبدالعزيز أبو لبن، واللقاء التعريفي عن عمادة التعليم عن بُعد يقدمه وكيل عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد للشؤون الفنية الدكتور خالد بن حمد العمر.

ويُختتم الملتقى في اليوم الثالث باللقاء التعريفي بخدمات مركز الإرشاد الجامعي يقدمه المشرف على مركز الإرشاد الجامعي الدكتور صلحي بن علي الفقيه، ولقاء تعريفي بحقوق وواجبات الطالب الجامعي، يقدمه المشرف على وحدة حماية حقوق الطالب الدكتور عثمان أبو بكر باعثمان.