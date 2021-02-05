"الصحة العالمية": 90 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا تصل إفريقيا هذا الشهر

أعلنت منظمة الصحة العالمية إرسال مرفق كوفاكس للتوزيع العادل للقاحات المضادة لكوفيد 19 لـ90 مليون جرعة إلى قارة إفريقيا بدءاً من شهر فبراير الجاري، وهو ما سيمثل أكبر حملة تطعيم جماعية في القارة الإفريقية.



ووصف المدير الإقليمي للمنظمة في إفريقيا الدكتور ماتشيديسو مويتي في بيان، هذه الخطوة بالحاسمة لضمان حصول القارة على فرصة متكافئة للحصول على اللقاحات، مشيراً إلى أن المنظمة أخطرت البلدان الإفريقية في خطابات أُرسلت في 30 يناير الماضي، وأن عدد الجرعات التي ستُشحن لكل بلد يتوقف على القدرات الإنتاجية لمصنعي اللقاحات، واستعداد الدول للقيام بعملية التلقيح.



وأوضح أنه يتعين على كل دولة تقديم خططها الوطنية النهائية للمنظمة، مشيراً إلى أن 13 دولة قدمت حتى الآن خططها، وخُصصت 320 ألف جرعة من لقاح فايزر بايونتك لأربعة بلدان إفريقية، وهي تونس وجنوب إفريقيا وكاب فيردي ورواندا.