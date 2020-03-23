"التجارة": تطبيقات التوصيل ستوفر احتياجاتكم خلال ساعات منع التجوّل

"هيئة الاتصالات" أصدرت قائمة بشركات التوصيل المسجلة لديها

قالت وزارة التجارة اليوم إنه خلال ساعات منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا، ستعمل تطبيقات التوصيل الإلكترونية لتوفير احتياجاتكم الرئيسة سواء من الهايبر ماركت أو الصيدليات.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أصدرت قائمة بمقدمي الخدمات البريدية المرخصين، إضافة إلى قائمة أخرى بشركات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها؛ حماية لحقوق المستفيدين كافة.

ودعت المستفيدين إلى التعامل فقط مع مقدمي الخدمات البريدية المرخصين لديها، وشركات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها وفق القائمة المنشورة في موقعها الإلكتروني www.citc.gov.sa فقط.

وحثت الهيئة المستفيدين من الخدمات البريدية والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية إلى التواصل معها على الرقم 19966 في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات، وزيارة موقع الهيئة الإلكتروني للاطلاع بشكل محدث على قائمة الشركات المرخصة والمسجلة لدى الهيئة.