البروفيسور تشيرفا يحاضر المدربين الوطنيين عن منهجية الإعداد البدني

قدم البروفيسور الروسي بوريس تشيرفا، محاضرة للمدربين الوطنيين، ضمن برنامج التعليم المستمر "عن بعد" والذي تقيمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم .

وأقيمت المحاضرة تحت إشراف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف وبمشاركة 450 من المدربين والمهتمين بالشأن الفني.

وتطرق بوريس في المحاضرة لمنهجية الإعداد البدني للاعبين المحترفين في روسيا، كما استعرض عدة نماذج للتدريبات البدنية.

وبعد المحاضرة بدأ النقاش والحوار مع المدربين، حيث استقبل أسئلتهم المتعلقة بجوانب الإعداد البدني وتطوير عناصر اللياقة البدنية.

وفي الختام، قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان شكره وتقديره للدكتور بوريس تشيرفا على المحاضرة ونقل خبراته للمدربين الوطنيين وللدكتور نور الدين بن سعيد، والذي قام بالترجمة الفورية من اللغة الروسية للعربية.

ومن المقرر أن تستكمل سلسلة محاضرات التعليم المستمر (عن بعد) يوم الأحد القادم بمحاضرة لمدير التعليم في الاتحاد الأسترالي شوان دقلوس للحديث عن الاتجاهات الخططية الحديثة في الهجوم والدفاع والاتجاهات الحديثة في التدريب البدني واتجاهات التدريب والاتجاهات الحديثة في تدريب الفئات السنية.